知名美式賣場印度薑黃粉違規 農藥超標邊境攔截

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）食藥署最新邊境檢驗不合格名單，其中有1批美式賣場好市多從印度進口的薑黃粉，檢出農藥殘留含量不符規定，這批不符合商品共367.2公斤，依規定退運或銷毀，未流入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，如荷蘭辣椒粉、法國芥末醬、韓國葡萄、日本鮮金柑、羅馬尼亞新鮮黑松露等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

食藥署副署長林金富今天向媒體說明，由好市多股份有限公司進口的印度薑黃粉，被檢出含有不得檢出的殘留農藥「二氯松」，濃度為0.06ppm，超出法規限量標準，已被判定為不合格。

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林金富說明，依據農藥殘留容許量標準規定，二氯松為不得檢出項目，法規限量為檢測方法的定量極限0.05ppm。這次印度薑黃粉檢出濃度已超出標準，問題產品須退運或銷毀處理，避免流入市場。

林金富表示，這次違規批號的印度薑黃粉共計367.2公斤，已對好市多股份有限公司進口的印度薑黃粉進行監視查驗管理，未來該產品的邊境檢查將從一般抽批查驗改為監視查驗，強化進口食品安全控管。（編輯：張雅淨）1131203