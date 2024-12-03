中國大閘蟹檢出戴奧辛 問題養殖場停止輸入

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）食藥署最新邊境查驗不合格名單，其中有1批日前被披露的中國進口問題大閘蟹，檢出戴奧辛與多氯聯苯均超標，共計14.6公噸，全數退運銷毀，未進台灣市場，問題養殖場停止輸入。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布的最新邊境檢驗不合格名單中，有1批定碁有限公司進口的中國「中華絨螯蟹」，也就是大閘蟹，檢出戴奧辛9.2 pg WHO-TEQ/g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.6 pg WHO-TEQ/g wet weight，均超過法規限量標準，製造廠或國外負責廠商為湖北省監利福民水產品有限責任公司。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪時表示，這批違規中國大閘蟹共計14.652公噸，依規定要求必須退運或銷毀，禁止進入台灣市場。

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台灣進口的大閘蟹主要來源為中國，根據食藥署統計，中國大閘蟹合格養殖場名單截至去年1月3日共計17家，最近1次出現不合格中國大閘蟹為民國112年年初在邊境被發現，早自96年7月3日起，中國大閘蟹就採取100%逐批查驗。

林金富說，將持續對中國進口的大閘蟹進行逐批查驗，確保食品安全。有驗出來戴奧辛大閘蟹的養殖場，台灣就立即停止輸入，因為水產品必須要做系統性查核，唯有系統性查核通過，才可能再度開放新養殖場或恢復被暫停輸入的養殖場，「但現在不太可能同意我們去」。（編輯：管中維）1131203