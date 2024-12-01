1.6公噸中國大閘蟹戴奧辛超標 邊境攔截未入市面

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）食藥署11月初攔截1.6公噸中國進口大閘蟹，發現戴奧辛殘留超標，複驗結果不合格，已要求退運或銷毀，這批問題大閘蟹在邊境攔截，未流入市面，預計12月3日公布相關業者資訊。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天向媒體說明，今年11月初在邊境成功攔截1批來自中國的進口大閘蟹，經檢驗發現戴奧辛殘留超標，首次檢驗結果於11月15日出爐，確定不合格。進口業者依照法規提出複驗要求，複驗結果11月29日揭曉，仍顯示戴奧辛殘留超標。

林金富表示，依規定，已要求將這批問題大閘蟹在邊境進行退運或銷毀，禁止進入台灣市場。目前正依程序準備公布檢驗結果，內容包括檢驗殘留量數據、涉及台灣進口商及中國養殖業者等資訊。

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林金富說明，依照正常流程，複驗結果11月29日出爐，將於12月4日簽報，12月10日例行邊境檢驗公布，但考量到民眾對重大食品安全事件的高度關注，決定提前於12月3日向外界說明相關詳情。

戴奧辛被稱為「世紀之毒」，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海曾說明，戴奧辛是環境荷爾蒙，由419種化合物組成，是人類確定致癌物，短時間內大劑量暴露戴奧辛，恐有皮膚病變、肝臟傷害，長時間低劑量暴露則可能增加罹癌風險、損害免疫能力，孕婦流產、畸形胎兒風險。（編輯：管中維）1131201