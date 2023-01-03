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中國大閘蟹檢出戴奧辛 違規養殖場無限期禁輸入

2023/1/3 16:41
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（中央社記者沈佩瑤台北3日電）自中國盤山縣東方旭海水產養殖場進口的大閘蟹，被檢出戴奧辛超標，共1批、6400公斤遭邊境攔截。食藥署今天宣布，即起針對東方旭海水產養殖場，無限期暫停輸入查驗申請。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有17項檢驗不合格產品，其中，自中國盤山縣東方旭海水產養殖場進口的活中華絨螯蟹（俗稱大閘蟹），被檢出戴奧辛超標，共1批、6400公斤依規定退運或銷毀。

食藥署下午宣布，為加強進口中國大閘蟹源頭管理，針對被檢出戴奧辛的東方旭海水產養殖場（註冊號：2100/AC001），自今年1月3日（出口日）起暫停受理輸入查驗申請。

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食藥署長吳秀梅下午接受媒體聯訪表示，戴奧辛屬環境污染，是系統性的，這個養殖場後續所養殖的產物，應該都會受到污染，後續若業者想爭取重新開放，須提送相關報告，包括檢測符合規定等，視內容再做進一步研議。

戴奧辛被稱為世紀之毒，根據食藥署提供的資料，戴奧辛並不存在於自然界，而是工業製程產生的有毒物質，為約210種不同的化合物的總稱，這些化合物無色、無味、毒性很強的脂溶性化學物質，會安定存在於動物脂肪。（編輯：陳政偉）1120103

#食藥署
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