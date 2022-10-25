近2年首見進口豬肉違規 1.1萬公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，一批來自西班牙的冷凍去骨豬肉被檢出動物用藥殘留含量不符規定，約1萬1641公斤全數遭邊境攔截，這是過去2年來首見豬肉違規。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有13項檢驗不合格產品，如日本的山椒粉、食用百合、印度的武靴葉萃取物、越南鮮榴槤等，分別被檢出農藥或重金屬等違規，全數遭退運或銷毀。

新加坡商粟野有限公司台灣分公司自西班牙進口的「FRISELVA冷凍去骨豬肉（FROZEN PORK COLLAR STRAIGHT CUT）」被檢出殘留動物用藥marbofloxacin 達0.02ppm，不符相關法令規定，1批共1萬1641.8公斤遭退運或銷毀。

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食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體聯訪表示，這是過去2年來首次有豬肉違規；marbofloxacin並非國內表列可以使用的動物用藥，所有肉品均不得檢出，食藥署自去年即開始針對進口豬肉加強查驗，採取最嚴格的逐批抽驗。

另外，智利蘋果多次被檢出農藥農藥違規，自9月5日起採逐批查驗。陳慶裕說，這次又抓到4批不合格，過去半年來不合格批數累積約29批，將維持百分百逐批查驗到明年3月4日為止。（編輯：管中維）1111025