邊境攔截中國猴頭菇農藥違規 日本零食重金屬超標

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衛福部食藥署11日公布，有一批自日本進口CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條檢出重金屬超標，共19.2公斤退運或銷毀。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年10月11日

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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）日本零食受台灣民眾喜愛，衛福部食藥署今天公布，1批自日本進口CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條檢出重金屬超標，共19.2公斤退運或銷毀，另自中國進口猴頭菇再檢出農藥違規遭邊境攔截。

根據衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗違規名單，共有13款產品遭退運或銷毀。其中，京秉貿易有限公司自日本進口的「CALBEE卡樂比4連幼兒蝦味條（INFANT 1SAI KAPPAEBISEN CRACKERS）」，被檢出含重金屬鎘0.047mg/kg超標，共1批、19.2公斤依規定退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕告訴中央社記者，依據食品中污染物質及毒素衛生標準，鎘在嬰幼兒食品類中的限量為0.04mg/kg，該產品和業者都是第1次發現不符規定情形，接下來會將對同一業者輸入同一號列產品，提升抽驗率至20%至50%。

從中國大陸進口的猴頭菇過去多次被檢出農藥殘留違規，自5月2日起採百分百逐批查驗，並從8月1日起以專屬號列方式計算，今天再檢出殘留農藥克美素0.31ppm違規，共1批、5742公斤遭退運或銷毀。

陳慶裕說，過去半年來這是第8批不符規定，業者部分則是首次違規，目前針對中國猴頭菇仍百分百逐批查驗，防堵不合格產品流入市面。

另外，大潤發流通事業股份有限公司及台灣美耐皿工業股份有限公司分別自中國進口的砧板、美耐皿餐具等產品，皆因沒有通過溶出測試，共3批、1312.5公斤遭退運或銷毀。（編輯：陳政偉）1111011