多項進口產品檢出蘇丹色素 共1436公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）食藥署最新邊境查驗不合格名單，其中有1批中國進口運動水袋，未通過溶出試驗，超標逾6倍，另外有3批、共1436公斤從中國、南非及越南進口產品被檢出蘇丹色素，遭邊境攔截。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有17項檢驗不合格產品，如泰國冷凍旭蟹、秘魯可可豆等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，台灣迪卡儂有限公司從中國進口運動用「水袋（8586020 水袋2L）」，以正庚烷（25℃，60分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值為1146 ppm，遠超過「食品器具容器包裝衛生標準」合格標準為150 ppm以下，共14個依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，這是同產地、同號列、同1個進口業者近6個月來首批違規，進口業者迪卡儂將從一般抽批調整為加強抽批。

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這次一口氣攔獲3批由科林商行等3業者分別從中國、南非及越南進口的產品被檢出蘇丹色素，包括辣椒樹脂、黑胡椒粒、黑胡椒粉等，違反不得檢出規定，共1436公斤在邊境直接銷毀，不得退運。

林金富說明接下來的管制措施，這3名進口業者包括科林商行有限公司、達飛國際企業股份有限公司、久芳生物科技股份有限公司，均調整為監視查驗，同時把中國、越南及南非納入監視查驗對象至民國114年11月，至於問題產品的製造廠則列入永久禁止輸入名單。（編輯：李亨山）1131126