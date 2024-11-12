大江生醫進口冷凍白醋栗違規 112公斤邊境攔截

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，包含大江生醫從荷蘭進口的冷凍白醋栗，被發現農藥殘留含量不符規定，112公斤在邊境攔截，不符合商品依規定全數退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署例行公布最新邊境檢驗不合格名單，共有16項檢驗不合格產品，如印度白芝麻、義大利新鮮黑松露、泰國冷凍旭蟹、日本鮮柿子等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次邊境檢驗不合格名單還有大江生醫股份有限公司，食藥署副署長林金富今天接受媒體聯訪時表示，問題產品是荷蘭進口的冷凍白醋栗，依據農藥殘留容許量標準，農藥布瑞莫定量極限為0.01 ppm，派美尼為不得檢出，案內產品檢出殘留農藥布瑞莫0.02 ppm、派美尼1.75 ppm。

林金富進一步說明，這次不合格的荷蘭進口冷凍白醋栗，共計112公斤，不符合商品依規定退運或銷毀。大江生醫股份有限公司在過去半年內是第1次被發現出現問題冷凍白醋栗，將從抽驗率為2%至10%的一般抽批查驗提升至抽驗率為20%至50%的加強抽批查驗。

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另外，城市綠洲股份有限公司的中國大陸進口湯匙及鏟子，則是以正庚烷溶出試驗結果，其中湯匙檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）1.3 ppm，鏟子檢出鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）0.8 ppm，溶出試驗不符規定，林金富說，這次進口商半年內首批問題餐具，從一般抽批升級至加強抽批。

至於連秉國際有限公司菲律賓進口的香蕉乾，檢出苯駢芘6.5 μg/kg，超過苯駢芘限量2.0 μg/kg標準，180公斤全數退運、銷毀。林金富表示，這家進口商半年內首次有菲律賓香蕉乾不合格，但近期菲律賓香蕉乾違規率偏高，從11月11日起所有從菲律賓進口香蕉乾皆需加強抽批。（編輯：李亨山）1131112