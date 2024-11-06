6旬翁吃魔菇看到「魔神仔」 醫：童誤食嚴重恐死亡

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）潮濕的天氣，路邊常見野菇冒出，台灣至少有29種毒菇，1名69歲男性吃了20朵自己採摘野菇，出現幻覺，看到魔神仔、尿失禁，被送醫搶救。醫師提醒，兒童誤食魔菇嚴重恐死亡。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天在衛生福利部食品藥物管理署例行記者會說，目前全世界已知的蕈類至少有5000種以上，其中約2%至3%，也就是100至150種屬於有毒蕈類，毒性強烈曾導致死亡者，約有20餘種，台灣已知有毒蕈至少有29種。

據台灣的毒物中心統計，在1986至2004年間共登錄43起蕈類中毒事件，絕大多數中毒事件發生在春季至秋季雨後，主因是採食野生蕈類所致。中毒者以成人為主，臨床表徵以急性腸胃炎為主，無死亡個案；1986至2023年共282名蕈類中毒諮詢個案，平均每年約7.4名蕈類中毒個案。

台灣最常通報蕈類中毒個案為綠褶菇。楊振昌說，曾遇過1名69歲男性，某天下午約5時許吃自己採摘的野菇20朵，之後開始出現頭暈、幻覺，甚至說看到魔神仔、尿失禁，被家人送至醫院急診，幸好病人生命徵象穩定。因檢體保存不當無法鑑定，採摘時為白色，可能為綠褶菇。

楊振昌表示，這名個案的尿液鹼性藥物篩檢，發現（psilocybin）的代謝物，含psilocybin的蕈類俗稱為魔菇，在人類已有久遠歷史，在墨西哥一帶用於宗教儀式，北歐等其他地區則有濫用個案，會產生迷幻、交感神經興奮及副交感神經的拮抗作用。

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楊振昌說，魔菇中毒後30至60分鐘可產生頭暈、無力、焦慮、視力模糊、脈搏加速、高血壓等交感神經興奮表徵，可能有時空錯亂、幻覺及躁動不安。多數症狀在4小時內會消失，少數病患欣快感則會持續至12小時， 嚴重者可能會有昏迷、高燒、抽搐及死亡，以小孩為主。

食藥署副署長林金富提醒，看到路邊生長出來野生菇類，應遵守「不採不食」原則，也不要餽贈親友，避免誤食危害身體健康。若民眾因誤食不明野菇，出現生理不適的中毒症狀，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。（編輯：李淑華）1131106