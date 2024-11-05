蘇丹紅咖哩粉揪問題原料 食藥署：初步鎖定印度薑黃粉

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（中央社記者曾以寧台北5日電）濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅，多縣市急下架，雙北更宣布營養午餐禁用辣椒粉及咖哩粉。食藥署今天表示，8項原物料中，初步鎖定是印度薑黃粉有問題，待進一步檢驗。

濟生公司「特調咖哩粉」檢出蘇丹色素1號，波及雙北、花蓮等多個縣市急下架，台北市政府與新北市政府昨天也相繼宣布，營養午餐禁用辣椒粉及咖哩粉。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體電訪表示，此次事件是因為地方驗出不合格，已送至食藥署做進一步檢驗，確認8項原物料中是哪項有問題；目前初步看可能是印度進口的薑黃粉有問題，但仍在確認中，最快今天下班前會有結果。

林金富說，初步檢驗發現，辣椒粉、辣椒乾都沒有蘇丹紅訊號，顯示先前管制措施有效。目前懷疑的薑黃粉，則是自去年進口，當時邊境管制措施尚未加嚴。

林金富指出，過去台灣從未在薑黃粉驗出蘇丹色素，因此沒有特別加強抽驗，若這次確定問題原料是印度進口薑黃粉，將比照辣椒粉、辣椒乾做法，針對邊境報驗的印度進口薑黃粉，改為100%抽批、監視查驗1年，製造廠永不得再輸入，國內也會與地方衛生局合作，全面清查先前已進口產品。

至於校園營養午餐禁用辣椒粉與咖哩粉，林金富說，先前各地方政府也會針對風險產品加強管制，目前食藥署也仍持續與地方衛生局做後市場稽查，對地方政府針對營養午餐的做法表示尊重。（編輯：管中維）1131105