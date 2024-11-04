防蘇丹紅 新北學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市教育局表示，因應衛生單位查獲含有違法原料蘇丹紅色素咖哩粉，為保障新北學童食安權益，即日起暫緩學校營養午餐使用辣椒粉及咖哩粉至明年1月20日止。

因應濟生公司斗六廠「特調咖哩粉」檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，台北市教育局今天宣布，即日起營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉等調味品，違反規定最重可終止合約。新北市教育局也採取同樣作為。

教育局新聞稿指出，在衛生單位查獲經檢出含有蘇丹紅的咖哩粉後，就清查各校並確認未使用該批品項，並同步函文各校停用該業者相關品項，嚴防問題食材流入校園。

教育局表示，新北市已啟動食安應變機制，即日起至明年1月20日止，學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，以確保學校午餐安全無虞，後續視衛生單位稽查情形再行評估是否恢復使用。

教育局表示，學校將加強稽核，必要時可要求廠商提供自主檢驗報告，以確保新北學童食用學校午餐的安全。（編輯：陳清芳）1131104