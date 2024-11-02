咖哩粉檢出蘇丹紅 桃市衛生局擴大稽查

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（中央社記者葉臻桃園2日電）濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅。桃園市政府衛生局今天指出，桃園市內有1家業者販售此產品，已張貼退貨公告、進行產品回收；針對市售辛香料產品、賣場通路，已進行擴大檢驗。

桃園市衛生局向媒體表示，10月30日接獲台北市政府衛生局通知，新北市日前抽驗濟生公司斗六廠出產的「飛馬牌特調咖哩粉」（600公克，有效日期2026年5月6日），檢出蘇丹色素1號，此批產品波及全台9縣市。

衛生局指出，「全國食材廣場－桃園大有門市」今年5月與6月間共進貨案內咖哩粉60盒，經派員稽查，此賣場內已無這批產品及同公司出產的其它咖哩粉產品，且張貼退貨公告；已要求業者主動聯絡已購買會員進行產品回收，後續也將針對同品牌相關產品進行抽驗。

衛生局表示，桃園市內國中小學未使用此品牌產品，僅發現1所幼兒園曾使用濟生公司生產的另款產品，基於保險起見，已建議這所幼兒園在檢驗結果出來前，先暫停使用此產品。

衛生局指出，市內業者使用咖哩粉類產品共370件，有2家是使用這家廠牌咖哩粉產品，其中1家使用並非同批號咖哩粉，另1家尚待業者確認中。

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衛生局表示，已啟動擴大查驗計畫，針對市售咖哩粉、辣椒粉等辛香料產品進行抽驗，至各賣場、超市、餐飲店家、食品製造廠及網購通路共稽查16家業者，抽驗58件市售咖哩粉等辛香料產品。

衛生局提醒，民眾若有購買此批號產品，可持發票及產品至原購買店家辦理退貨，若有任何消費問題或爭議，可撥打0800285000或1950消費者服務專線向桃園市衛生局或消費者服務中心申訴。（編輯：戴光育）1131102