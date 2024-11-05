防蘇丹紅 台中桃園基隆營養午餐禁咖哩、辣椒粉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍、葉臻、王朝鈺5日綜合報導）濟生公司特調咖哩粉檢出有致癌疑慮的蘇丹色素一號，台中市、桃園市、基隆市教育局處相繼公布，市內校園午餐食材暫停使用咖哩粉、塊及辣椒粉等調味料。

台中市教育局今天指出，校園午餐食材暫停使用咖哩粉、塊及辣椒粉等調味料至114年1月20日止。遭檢出有蘇丹紅的飛馬牌咖哩粉，經台中市食安處查確認未流入中市的學校營養午餐。

台中市食品藥物安全處日前接獲台北市衛生局通報濟生股份有限公司飛馬牌特調咖哩粉檢出蘇丹色素一號，銷售至台中市業者807盒，其中庫存226盒均下架停售、售出581盒（348.6公斤）也已全數下架回收，經確認未流入學校午餐。

食安處指出，此產品為濟生股份有限公司斗六廠製造，台中市計有3家業者進貨，其中建峰食品有限公司750盒，已售出287盒給7家下游食品業者，243盒售給散客；山仟益有限公司進貨30盒，均售給5家食品業者；茗泰食品實業有限公司27盒，其中21盒販售給散客。

台中市教育局今天發布新聞稿，教育局長蔣偉民表示，禁用政策會持續到114年1月20日為止，台中市學校午餐契約範本原本就已明文規定，食用油等調味料具正字標記或TQF驗證標章，或須使用經檢驗合格或合法登記的工廠產品，不得使用包裝不完整及未經檢驗合格的雜牌食品。

另外，桃園市政府教育局今天向媒體表示，桃園市學校營養午餐並無使用遭查有蘇丹紅品牌的咖哩粉，但為確保校園食安，今天起至本學期結束，學校營養午餐停止使用辣椒粉及咖哩粉等辛香料，疑慮解除後再行恢復使用。

基隆市政府教育處今天指出，市內各學校即日起禁用辣椒粉、咖哩粉及薑黃粉（包含原料）至明年1月31日，此外，上週清查各校廚房，都無使用飛馬牌特調咖哩粉，學校食材平台也未輸入此問題產品，教育處也已通知各校及團膳業者暫停使用此品牌產品。

台北市、新北市政府教育局昨天宣布，截至明年1月20日學期結束，學校營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉等調味品，違反規定最重可終止合約。（編輯：戴光育）1131105