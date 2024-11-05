蘇丹紅食安風波再起 學校又禁用咖哩粉、辣椒粉

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（中央社台北5日電）濟生公司生產的咖哩粉檢出有致癌疑慮的蘇丹紅，各縣市及教育部基於食安，相繼要求校園營養午餐食材暫停使用相關咖哩粉及辣椒粉，這是今年第二次全台學校午餐禁用蘇丹紅疑慮的調味品。

今年3、4月期間，保欣企業等業者自中國進口的紅辣椒粉，被檢出蘇丹色素3號，下游流向全台的調味料、零食等加工食品，其中包括濟生公司製成的咖哩粉。問題調味料產品紛紛下架，當時全台校園午餐也暫停使用。

事隔半年多，日前濟生公司斗六廠生產的「飛馬牌特調咖哩粉」日前遭檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，衛生福利部食品藥物管理署初步鎖定是印度薑黃粉有問題，待進一步檢驗。

昨天起，台北市、新北市、台中市、桃園市、基隆市等縣市教育局處相繼公布，暫緩學校營養午餐使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。至明年1月20日學期結束，對於違反規定的團膳等業者，最重可終止合約。

宜蘭縣政府教育處今天表示，為防止違法蘇丹紅進入校園，即日起至明年1月20日要求團膳業者禁用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品，後續視食安疑慮解除及衛生單位稽查情形，再行評估恢復使用。

新竹市教育處今天也宣布即日起學校午餐全面禁用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等，經盤點確認各校團膳業者均未使用濟生公司生產的咖哩粉，將與相關單位掌握不合格產品流向，通知團膳業者勿用。

苗栗縣教育處清查縣內學校午餐，確認均未使用濟生公司生產的咖哩粉。苗縣府表示，苗栗縣學校午餐即日起禁止使用該產品，後續視衛福部食安事件調查結果再評估，將持續稽核校園午餐，確保品質安全。

雲林縣教育處今天宣布，為守護校園食品安全，即日起至明年1月20日學期結束為止，營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊調味品，違反規定最重可終止合約。

嘉義市教育處表示，自今年3月起已要求所屬各級學校午餐暫緩使用加工辣椒粉、咖哩粉及辣味調味粉等相關品項，營養師今天前往各校檢視是否使用辣椒等加工調味料，均無使用情事。

嘉義縣教育處說，昨天已函請各校注意學校午餐所使用調味料品項，並函文停止使用，且主動注意衛生福利部最新食品藥物資訊，以維護學童校園飲食安全。

屏東縣政府教育處表示，縣內所轄學校及各校庫存均無使用相關產品調味料，已依教育部函文立即通知學校午餐暫緩使用相關咖哩粉至明年1月20日，並公告給團膳業者及相關公會。

花蓮縣府教育處代理處長翁書敏指出，經全面清查確認學校營養午餐沒有使用問題蘇丹紅調味粉，也要求團膳業者全面禁用有食安疑慮的產品。

金門縣教育處表示，今年3月曾禁用相關產品，但檢驗無疑慮後放寬使用，但近期有其他縣市驗出疑慮產品，今天上午已通知各校先調整菜單，暫緩使用咖哩等調味，視中央政策再檢討調整。

澎湖縣政府衛生局與教育處均表示，澎湖並無業者引進有疑慮產品，各級學校營養午餐與供餐據點一律禁止使用，衛生與教育等單位將持續追蹤。（編輯：陳清芳）1131105