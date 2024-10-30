濟生公司咖哩粉驗出蘇丹紅 雲林衛生局稽查斗六廠

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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣衛生局今天獲報，由「濟生股份有限公司斗六廠」生產的咖哩粉驗出蘇丹紅，經稽查人員了解，原料全由台北總公司提供，斗六廠只負責生產加工，全案移請台北市衛生局做後續追查辦理。

濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路銷售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林縣衛生局今年2月將全案函送雲林地檢署，目前仍在偵辦。

雲林縣衛生局長曾春美表示，今天早上接獲通知，「濟生股份有限公司斗六廠」生產的咖哩粉驗出蘇丹紅，立即派員到工廠調查，先要求特調咖哩粉的半成品（未包裝）尚有餘料13.8公斤，已責令業者專區置放保管。

雲林縣衛生局指出，經派員至此廠稽查，「特調咖哩粉（效期：2026.05.06）」，業者自主管理送驗此產品原料「薑黃」，結果未檢出蘇丹色素，只是製成最終成品「特調咖哩粉」並未送檢。

稽查人員再查「特調咖哩粉」使用的原料香純香菇精（香菇粉、香菇精粉）及丁香是由新莊廠負責生產供應，其餘原料皆透過台北總公司負責採購後，再由斗六廠負責生產加工。

另，針對「特調咖哩粉」所使用的原料相關單據憑證、進口報單、輸入許可等來源廠商資料及自主檢驗報告，皆由台北總公司負責提供，雲林縣衛生局將移請轄管的台北市政府衛生局後續追查辦理。

雲林縣衛生局追查「特調咖哩粉」流向某食品公司，結果已全數用罄。（編輯：陳仁華）1131030