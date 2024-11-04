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蘇丹紅再檢出 北市學校營養午餐禁用咖哩、辣椒粉

2024/11/4 19:45（11/4 20:00 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）因應濟生公司斗六廠「特調咖哩粉」檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，台北市教育局今天宣布，即日起營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉等調味品，違反規定最重可終止合約。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，經查詢教育部校園食材登錄平台，有極少數學校過去疑似曾使用檢出蘇丹色素1號的違規咖哩粉，已要求廠商立即下架並調整菜單。

教育局指出，為守護校園食品安全，即日起至明年1月20日學期結束為止，營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊調味品，後續視衛生單位稽查情形再評估是否恢復使用，期間若有廠商違規使用將依情節輕重記點，最重終止合約。

教育局提醒學校，隨時注意食藥署官網首頁設置的「檢出蘇丹色素不合格專區」，避免採購與使用到已揭露違規業者的產品，落實學校午餐自主管理及履約管理，若廠商違反規定即依契約扣款、罰款或終止合約。（編輯：李淑華）1131104

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