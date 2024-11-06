蘇丹紅咖哩粉原料有問題 新北校園暫緩使用薑黃粉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北6日電）濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅，食藥署追蘇丹紅咖哩粉問題原料，今天公布確定印度薑黃粉有問題。新北教育局表示，即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉至明年1月20日，保障學童權益。

新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦，下午接受中央社記者電訪時表示，近期抽驗「濟生股份有限公司」製造、有效日期至115年5月6日的「特調咖哩粉」發現不得檢出的蘇丹色素1號7ppb。

她說，食品藥物管理署今天公布，為釐清原物料污染狀況，赴雲林縣濟生公司斗六廠，抽樣這批「特調咖哩粉」，經檢驗確定有蘇丹色素1號的咖哩粉，問題原料是印度薑黃粉。

教育局下午發布新聞表示，接獲衛生局通報，業者生產之咖哩粉使用有疑慮之薑黃粉原料，為保障學童食用營養午餐權益，新北即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉，至114年1月20日，後續視衛生單位評估是否恢復使用。

教育局說，衛生局查獲含蘇丹紅的特調咖哩粉後，已經於4日宣布，當天起暫緩學校午餐使用辣椒粉及咖哩粉至明年1月20日止。今天增加暫緩使用項目薑黃粉，學校將列為稽核重點項目，必要時，要求廠商提供自主檢驗報告。（編輯：李錫璋）1131106