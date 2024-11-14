蘇丹紅食安問題不斷 雲林宮廟揪民眾手磨胡椒粉

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）蘇丹紅食安問題叢生，雲林縣中藥公會指出，到中藥行購買胡椒的人增加3成；林內九芎福德宮土地公與中藥商合作，16日舉辦動手DIY研磨胡椒，從認識胡椒到親手研磨，寓教於樂。

林內九芎福德宮今天舉行宣傳記者會，九芎國小多名學生與社區媽媽搶先體驗動手研磨胡椒粉，研製過程中，胡椒粉飄香，辛辣味衝鼻。

林內九芎福德宮主委宋新發表示，大家對蘇丹紅影響食安問題很恐懼，所以廟方16日上午9時邀請民眾一起與土地公動手DIY研磨胡椒；DIY動手研磨外，每人還可帶回1瓶土地公加持純胡椒粉，限量500份，送完為止。

九芎國小校長林郁展指出，很感謝廟方提供學生體驗學習，讓孩子們認識胡椒粉由來及功效，透過傳統中藥研磨工具（藥船），了解早期中藥材是如何研磨成粉狀，寓教於樂。

雲林縣中藥公會監事林文信說，蘇丹紅再掀食安問題，許多民眾都到中藥行購買胡椒粉，現買現磨，沒半點添加物，胡椒粉銷量因此成長3成。

林文信指出，近年胡椒進口價格上揚，從原本新台幣200多元漲到現在300多元，但是吃得安心最重要，活動當天所使用黑胡椒，已通過食藥署檢驗合格。（編輯：陳仁華）1131114