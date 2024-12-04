越南黑胡椒檢出蘇丹色素 高雄2業者下架40包

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）新北市業者進口的越南黑胡椒檢出蘇丹色素，高雄市衛生局今天表示，接獲通知後立即啟動調查，高雄2家下游業者為「富氏賢」、「越南食品-MONG QUE」， 共下架40包產品，架上已無販售。

衛生局今天發布新聞稿表示，食藥署抽驗黑胡椒產品，新北市姚華公司和碩禾公司自越南輸入黑胡椒產品檢出蘇丹色素，高雄市11月28日接獲通知，「姚華有限公司」供售的黑胡椒粒（有效日期:114.10.13）及黑胡椒粗粒（有效日期:114.10.13），2產品檢出蘇丹色素4號。

衛生局指出，高雄市2家下游業者為「富氏賢」、「越南食品-MONG QUE」， 經查「富氏賢」進貨黑胡椒粒40包，已零售賣出20包；「越南食品-MONG QUE」進貨黑胡椒粒20包皆未售出，已令下架回收，架上已無販售該產品。

衛生局呼籲，食品業者務必遵守法令規定，將持續加強稽查，若查有違法，必定嚴懲不法業者，以維護民眾食的安全。（編輯：謝雅竹）1131204