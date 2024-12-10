中國進口胡荽粉農藥超標 共6000公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北10日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，其中1批由小磨坊從中國進口的胡荽粉，被檢出農藥賽洛寧殘留超標，共1批、6000公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有18項檢驗不合格產品，如美國黃豆、斯里蘭卡南非國寶蜜樹茶等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，小磨坊國際貿易股份有限公司從中國進口的「胡荽粉（GROUND CORIANDER）」，被檢出殘留農藥賽洛寧0.04ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥賽洛寧定量極限為0.03ppm，共1批、6000公斤依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，今年初發生蘇丹紅辣椒粉食安風暴後，食藥署祭出加強邊境管制，當時除了辣椒粉，擴大將「香辛料」及「調味醬」等35項號列產品都納入監視查驗，100%檢驗蘇丹色素和農藥殘留合格才可輸入，即便連續進口5批次、進口合格數量達到原本不合格批次的3倍以上，仍不會調降查驗方式。

據食藥署統計，今年7月1日至12月10日期間，含今天這批違規產品在內，小磨坊國際貿易股份有限公司輸入產品共計2批次違規，另1批是同樣從中國進口的「小茴香子B」，違規原因是農藥賽洛寧殘留含量不符規定。（編輯：陳政偉）1131210