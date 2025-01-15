變造蘇丹紅SGS報告 雲檢起訴濟生公司負責人等7人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林地檢署偵辦濟生公司變造SGS報告，違法添加蘇丹紅色素到咖哩粉等產品，不法獲利逾677萬元，檢方今天偵結，依違反食品安全衛生管理法等罪，起訴陳姓負責人等7人，並建請從重量刑。

雲林地檢署今天表示，去年2月間接獲雲林縣衛生局函送濟生公司斗六廠銷售的紅辣椒粉違法添加含有蘇丹紅，檢察長戴文亮獲悉後極為重視，指派檢察官周甫學指揮雲林縣調查站、雲林縣警察局成立專案小組進行偵辦。

專案小組偵辦過程中，新北市衛生局去年10月底，抽查濟生公司所銷售的特調咖哩粉竟又添加含有蘇丹紅，台灣高等檢察署在113年11月1日召開打擊民生犯罪會議後，指示由雲林地檢署進行偵辦。

戴文亮研判後，乃同一公司所為，且均為添加蘇丹紅色素，指示周甫學併案偵辦，釐清前後案有無關聯性。

檢方調查，濟生、好之味公司負責人陳男及其擔任公司經理的兒子陳男，及公司內部員工和主管等5人明知從保欣公司進貨「細辣椒粉-B」原料檢出蘇丹色素，卻從112年起製作成細粉紅辣椒、印度咖哩粉等各類相關產品，再賣給下游廠商。

由於通路商要求濟生公司在上架「家用四合一調味料組合」產品銷售前，須檢附不含蘇丹色素的檢驗報告，濟生公司郭姓品研處長先指示研發員竄改為未檢出，且遭竄改的文件經過內部系統層層上報至陳姓父子手中。

陳姓負責人明知報告為變造，仍在上面用印，再交由下屬轉交給通路商，商品因此上架販售。

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濟生和好之味公司陸續詐得貨款逾新台幣677萬元。檢方今天偵查終結，依食品安全衛生管理法、偽造文書、詐欺等罪，將公司負責人陳男及其擔任公司經理的兒子陳男等7人提起公訴。

檢方認為，陳姓負責人等人竟罔顧食品安全及消費者健康，而販售已檢出含蘇丹紅的細辣椒粉、薑黃粉原料製成的辣椒粉、咖哩粉等產品，危害社會大眾的飲食健康，並引發公眾對辣椒粉、薑黃粉及所製成商品的恐慌，行為實屬不該，建請法院斟酌予以從重量刑，以資懲儆。（編輯：謝雅竹）1140115