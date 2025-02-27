衛福部新食藥署長姜至剛 首名醫師背景掌食安大任

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）食藥署長懸宕月餘今天公布，由台大毒理學研究所教授兼所長姜至剛接任。台大醫院長吳明賢說，姜至剛為腎臟科醫師，精通藥品及毒理、具法律碩士學位，是不可多得三刀流人才。

前衛生福利部食品藥物管理署長莊聲宏去年7月走馬上任，不到半年時間就在今年1月中屆齡退休後，由副署長林金富代理。衛福部今天透過新聞稿表示，上午11時30分舉行代理、新任署長交接暨宣誓典禮，新任署長為國立台灣大學醫學院毒理學研究所教授兼所長姜至剛。

姜至剛是食藥署有史以來首名醫師背景出身的署長。衛福部長邱泰源說，姜至剛研究專長為醫學、食品安全與藥毒理學等，同時具備學術專業及臨床實務。

出席典禮的台大醫院院長吳明賢更誇姜至剛是「不可多得的三刀流人才」，不但本身是腎臟科醫師，且精通藥品及毒理，還具法律碩士學位，相信能發揮所長，帶領食藥署團隊，賡續重要業務推動。

姜至剛表示，食藥署職掌的「食品」、「藥品」、「醫療器材」及「化粧品」4大業務，攸關國人健康安全，責任重大，未來將全面提升管理與科技能量。

在藥品方面，姜至剛說，除了嚴守民眾用藥安全，更將全面強化藥品供應鏈的韌性，確保藥物供應穩定，並積極推動國內生技藥業的發展，以創新研發帶動產業升級。

至於食品部分，姜至剛表示，針對邦克列酸、諾羅病毒、仙人掌桿菌等生物性危害，將透過完善GHP與HACCP制度，從源頭防範生物性危害。對於蘇丹紅、農藥殘留等化學性危害，將結合人工智慧科技輔助監控與檢驗，並透過跨部會合作及吹哨者保護機制，及時揭發並有效遏止食安違法事件。

有關醫療器材及化粧品，姜至剛強調，食藥署將加速法規與標準的國際接軌，促進產業的國際競爭力與產品安全性，保障民眾健康並帶動產業成長。

姜至剛重申，接下署長重任後，將持續精進食品安全制度設計、發展數位監控及人工智慧技術、強化邊境查驗、落實源頭管理及中央地方合作稽查，並強化藥品供應短缺通報處理機制，確保醫療體系供需平衡等，帶領食藥署專業團隊一同努力、與時俱進，同時加強與各公協會及國內外機關構的溝通、協調與合作，持續透過「公私協力」與「自主規制」模式守護民眾安全，也盼社會各界給予食藥署支持與鼓勵。

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根據台大醫院官網，姜至剛是台灣大學醫學院毒理學研究所博士，目前為台大醫學院毒理學研究所教授兼所長，專長包含內科學、腎臟醫學、新陳代謝症候群、毒物學等。他多次在食安事件中扮演要角，如去年寶林茶室食物中毒案便帶領團隊解析邦克列酸。

食藥署官網顯示，姜至剛經歷包括國立台灣大學醫學院附設醫院血液淨化科主治醫師兼主任、國立台灣大學教務處教學發展中心主任兼副教務長、行政院食品安全會報委員等。（編輯：陳政偉）1140227