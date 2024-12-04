偷賣大閘蟹 食藥署將禁具結放行並沒收4倍保證金

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）中國大閘蟹又爆戴奧辛食安危機，食藥署今天說，大閘蟹檢驗通過前，進口業者可申請具結放行，且保證金為現行產品完稅價格4倍，一旦發現偷賣，將禁止具結放行，並沒收保證金。

大閘蟹是老饕們秋冬最愛美味，在衛生福利部食品藥物管理署昨天公布的最新邊境查驗不合格名單中，有1批日前被披露的中國進口問題大閘蟹，檢出戴奧辛與多氯聯苯均超標，共計14.6公噸，全數退運銷毀，未進台灣市場，問題養殖場停止輸入。

據統計，今年5月29至11月29日，共計報驗30批，其中1批不合格。自民國106年至今累計14批不合格，分別為106年4批、107年8批、111年1批、今年113年1批。

現行對大閘蟹管制措施，食藥署副署長林金富今天在例行記者會中說明，從96年7月開始在邊境採100%逐批查驗，確保食品安全。有驗出來戴奧辛大閘蟹的養殖場，台灣就立即停止輸入，因水產品必須要做系統性查核，唯有系統性查核通過，才可能再度開放新養殖場或恢復被暫停輸入的養殖場，「但現在不太可能同意我們去。」

由於107年曾爆發進口大閘蟹尚未檢驗就偷販售的食安事件，食藥署在隔年祭出新制，將保證金的金額從過去的2倍提高至4倍，避免偷賣事件重演。

林金富解釋，針對大閘蟹這類活體水產品，業者在檢驗結果出爐前，可申請具結放行並等候5至7天行政作業時間，先把大閘蟹放置到特定養殖場，確保動物用藥、戴奧辛都符合標準，才可移動、販售。

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他強調，具結後會監控螃蟹放在哪裡，派車跟著運送螃蟹貨車，押車到具結地點放好，拍照、鎖起來，接下來地方衛生局會在24小時內到具結地點再查核一次；業者同時還要繳交保證金，例如1隻螃蟹賣1000元、保證金就收4000元，偷賣絕對不划算。

戴奧辛被稱為「世紀之毒」，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海曾說明，戴奧辛是環境荷爾蒙，由419種化合物組成，是人類確定致癌物，短時間內大劑量暴露戴奧辛，恐有皮膚病變、肝臟傷害，長時間低劑量暴露則可能增加罹癌風險、損害免疫能力，孕婦流產、畸形胎兒風險。（編輯：陳政偉）1131204