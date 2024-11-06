蘇丹紅咖哩粉問題原料 北市營養午餐禁用薑黃粉

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）濟生公司斗六廠「特調咖哩粉」檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，食藥署追查發現問題原料為印度薑黃粉。台北市教育局今天宣布，即日起至明年1月20日止，營養午餐禁用相關調味品。

台北市教育局體育及衛生保健科長吳青娟今天接受媒體電訪指出，已發函各校提醒避免使用薑黃粉相關調味品，不過薑黃粉大多會含在咖哩塊、咖哩粉等產品中，不太會單獨入菜，清查後未發現學校有單獨使用薑黃粉的狀況。

教育局表示，即日起至明年1月20日學期結束為止，營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉、咖哩塊及薑黃粉等調味品，後續將視衛生單位稽查情形，再行評估是否恢復使用，以守護校園食品安全。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布，濟生公司斗六廠「特調咖哩粉」確定檢出蘇丹色素1號，問題原料為印度薑黃粉。新北市教育局下午率先宣布，即日起學校午餐暫緩使用薑黃粉，以保障學童權益。（編輯：張雅淨）1131106