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蘇丹紅咖哩粉問題原料來自薑黃 印度進口加強監視查驗1年

2024/11/6 11:26（11/6 12:31 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅，多縣市急下架，食藥署追蘇丹紅咖哩粉問題原料，今天公布結果確定印度薑黃粉有問題，加強邊境輸入及管制印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹紅。

新北市政府衛生局近期抽驗「濟生股份有限公司」製造、有效日期至115年5月6日的「特調咖哩粉」發現不得檢出的蘇丹色素1號7ppb，波及多個縣市急下架，縣市政府相繼宣布，營養午餐禁用辣椒粉及咖哩粉。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天在記者會說明，為釐清原物料污染狀況，赴雲林縣濟生公司斗六廠，這批「特調咖哩粉」共生產5253盒，每盒600公克，現場留樣1盒、抽樣9件原物料等10件檢體，經檢驗確定「特調咖哩粉」有蘇丹色素1號，問題原料則是印度薑黃粉。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，這次問題產品共5253盒，已銷售至9縣市，統計至11月5日共計下架回收1958盒，約1174.8公斤，大約回收4成；將全面清查印度薑黃，查核對象為111年起今年11月3日曾輸入業者，總計22家輸入業者，查核產品為尚在效期內印度薑黃原料。

鄭維智進一步說明，因應濟生公司特調咖哩粉檢出蘇丹紅，將加強邊境輸入及管制，自113年11月5日起，針對印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素，若經檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。

針對這次特調咖哩粉檢出蘇丹紅，林金富表示，根據食品安全衛生管理法第15條第1項第3款、第10款，可處7年以下有期徒刑，併罰新台幣8000萬元罰金，因為「濟生股份有限公司」的公司登記位於台北市，本案由台北市政府衛生局於11月1日移地檢署偵辦。

今年初才發生蘇丹紅辣椒粉食安風暴，食藥署祭出加強邊境管制，如今再現蘇丹紅咖哩粉事件，外界質疑防線破功，林金富說，經查有問題印度薑黃112年輸入，今年初強化邊境後，沒有漏網之魚；今年後市場稽查完全沒有停下，5月至10月底抽驗約264件，所以才發現這次問題產品。 （編輯：李亨山）1131106

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食藥署追蘇丹紅咖哩粉問題原料，副署長林金富（圖）6日在記者會說明，確定印度薑黃粉有問題，加強邊境輸入及管制印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹紅。中央社記者陳婕翎攝 113年11月6日
食藥署追蘇丹紅咖哩粉問題原料，副署長林金富（圖）6日在記者會說明，確定印度薑黃粉有問題，加強邊境輸入及管制印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹紅。中央社記者陳婕翎攝 113年11月6日
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