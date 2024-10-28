食藥署重金屬稽查違規 2件澎湖海膽、巴西蘑菇上榜

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北28日電）食藥署今天公布7到9月重金屬稽查結果，2件澎湖海膽被檢出重金屬鎘超標；另「這一鍋台南新光殿」的巴西蘑菇也被驗出重金屬鎘7mg/kg，同批產品均立即下架銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局監測國內市售食品中重金屬含量，並於今天公布，今年度7到9月總計抽驗224件食品，共有2件水產品（海膽）及1件蔬果植物類（巴西蘑菇）檢出重金屬鎘與規定不符，另有1件「日本百合」因上游業者無法提具來源資料遭罰。

2件不合格海膽部分，食藥署北區管理中心主任鄭維智接受媒體電訪說明，皆產自澎湖，分別抽驗自馬公市北辰市陳姓攤販、湖西鄉「摩西涼冰」，各檢出重金屬鎘0.4mg/kg、0.6mg/kg，超過標準0.3mg/kg，經命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續將加強管理。

鄭維智指出，海膽產季為每年5月到9月，屬於季節性食品，國內自去年起加強重金屬抽驗，馬公市北辰市場陳姓攤販是連續第2年被抽驗到不合格，衛生局將列為加強輔導管理對象。

巴西蘑菇檢出重金屬鎘與規定不符部分，食藥署表示，抽樣地點為「這一鍋餐飲股份有限公司台南新光殿」，來源廠商為全誠貿易有限公司，驗出重金屬鎘7mg/kg，超過標準的2mg/kg。違規海膽與巴西蘑菇，同批產品均立即下架銷毀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日本百合則為台北市何姓業者，檢出重金屬鎘0.21mg/kg，超過標準0.05mg/kg，經命業者限期改正後，無產品可供複抽驗，後續將加強管理；且因其上游雲林縣業者無法提具來源資料，所轄衛生局依法處新台幣3萬元罰鍰。

食藥署表示，本次共26件食米及其他穀類、48件蔬果植物類、46件水產品、22件禽畜產品、25件蛋品及其加工品、33件嬰幼兒食品、4件盛裝飲用水、1件乳品、3件罐頭食品、5件飲料類、5件食用油脂、3件堅果及3件油籽。將持續監測國內市售食品中重金屬含量，並滾動式調整。（編輯：李亨山）1131028