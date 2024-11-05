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美國辣椒汁、印尼調味醬檢出農藥殘留 邊境遭攔

2024/11/5 12:20
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（中央社記者曾以寧台北5日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，美國進口知名品牌TABASCO辣椒汁，檢出殘留致癌物環氧乙烷，印尼ABC調味醬遭檢出二氧化硫，違反規定，全數退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署例行公布最新邊境檢驗不合格名單，共有30項檢驗不合格產品，如中國大陸出口保鮮盒、砧板、筷子、桂花，越南出口大白菜、日本出口蔥、糙米，美國出口菠菜等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格產品中，美國知名辣椒汁品牌TABASCO遭檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，違反不得檢出規定，共122公斤全數退運或銷毀。

食藥署副署長林金富對媒體說明，這是進口商天工生技股份有限公司近期第1次違規，針對美國調味粉、調味醬半年內累計已經有23批驗出不合格情況，日前美方已提出回應，到11月底前都是觀察期，若仍持續沒有改善，就會禁止有違規紀錄的廠商進口。

恩睿有限公司進口的印尼ABC調味醬，遭檢出二氧化硫0.101g/kg，超過規定的0.030g/kg，共1117.56公斤全數退運銷毀，製造商為PT HEINZ ABC INDONESIA。林金富指出，這是此廠商近6個月第1次遭驗出違規情況，將針對其產品從一般抽批改為加強抽批。

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違規產品還有詠捷星企業有限公司自中國大陸進口保鮮盒，以4%醋酸溶出試驗結果，蒸發殘渣值為114ppm，超過標準的30ppm，1585公斤遭退運銷毀；劻漢國際企業有限公司自中國大陸進口砧板，溶出試驗結果不符規定，5批共800餘公斤，全數退運銷毀。

林金富表示，將針對詠捷星公司、劻漢公司維持逐批查驗，食藥署統計近半年，自4月28日起至10月28日止，在邊境報驗的中國聚丙烯塑膠餐具，共報驗665批，13批不合格，原因都是蒸發殘渣超標；已經自今年1月1日起，至年底為止，在邊境對中國報驗的聚丙烯餐具採逐批查驗，100%檢驗合格後才可輸入。（編輯：管中維）1131105

林金富
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