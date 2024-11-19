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薑黃粉檢出蘇丹紅 食藥署清查5714公斤流入市面

2024/11/19 13:41
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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）印度進口薑黃粉被檢出蘇丹色素，食藥署今天說明，清查22家進口業者後，問題產品均來自高雄1家貿易公司，同批產品共1萬公斤，已售出5714公斤，除查封庫存，正下架回收。

新北市衛生局日前抽驗到1批濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素，衛生福利部食品藥物管理署從雲林工廠帶回9件原物料檢驗，在薑黃粉中驗出蘇丹色素，因此針對近2年自印度進口薑黃粉的22家業者，展開全面清查。

食藥署今天公布最新檢驗結果，針對尚在有效日期內產品抽樣檢驗共計22件，結果21件未檢出蘇丹色素，1件由高雄市德和貿易有限公司輸入的印度薑黃粉產品檢出蘇丹色素1號，不符規定，全案由轄管高雄市政府衛生局處辦中。

食藥署副署長林金富說明，該批薑黃粉於今年7月13日自印度輸入，共計1萬公斤，已售出5714公斤，要求德和貿易有限公司立即下架回收並封存產品；尚未售出的4286公斤薑黃粉，高雄市衛生局已第一時間封存。

林金富說，售出的薑黃粉中，3250公斤出貨給健康樂活生醫股份有限公司製成「薑黃粉」、「生機薑黃粉」，也就是日前台北及桃園衛生局公布的下架回收產品，其餘流向已由衛生局清查中。

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截至11月18日，食藥署接獲回報已下架回收薑黃粉及其產品1861.38公斤。

另外，自今年11月5日起，邊境已針對印度薑黃採監視查驗1年，逐批檢驗蘇丹色素。一旦查獲食品含有蘇丹色素，已涉違反「食品安全衛生管理法」第15條第1項第3款、第10款規定，依同法第49條可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金；邊境查驗倘食品檢出蘇丹色素不符規定，產品一律銷毀不得退運。（編輯：李亨山）1131119

林金富
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