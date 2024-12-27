北市敬老卡點數折抵聯醫掛號費等8項 114年上路

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市114年新政，包含配合中央環境部政策，旅宿限用一次性備品；以及敬老卡點數可抵扣聯醫掛號費、生育補助加碼、擴大補助40歲以上警消肺癌篩檢等8項。

台北市觀光傳播局整理民國114年新政上路；1月1日起上路的有敬老點數扣抵北市聯醫7院區門診掛號費、長者收容安置補助費調增、醫療性凍卵擴大機構辦理、人工生殖增加補助、孕婦唐氏症篩檢新增NITP檢測、婚後孕前健檢提高補助、擴大補助40歲以上警消肺癌篩檢、旅宿業限用一次性備品。

114年1月1日起，北市中低收入戶65歲以上長者及領有中低老人生活津貼65歲長者，持敬老卡至市立聯合醫院就醫，可使用點數扣抵門診掛號費，每次最高扣抵50點。

另外，同步調升老人收容安置補助，低收及中低收重度失能長者入住北市機構，每月最高補助調升至新台幣2萬9250元（中低收調升至2萬4000元），外縣市（新北、基隆、宜蘭）機構則調升至2萬3000元。

生育補助包含擴大衛福部許可人工生殖機構執行醫療性凍卵療程，皆可申請終身1次3萬2000元（含療程及保存費）補助；人工生殖（試管嬰兒）加碼補助，不孕配偶任一方設籍北市，且接受胚胎植入方年齡為44歲（含）以下者，提供每年最高2萬5000元補助。

孕婦唐氏症篩檢新增非侵入性胎兒染色體檢測（NIPT）補助選項，定額補助2500元；婚後孕前健康檢查，新增身體檢查及諮詢費用補助。

為照顧第一線救護人員，114年起擴大補助40歲以上警察及消防人員肺癌篩檢，提供1000名免費名額，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查（LDCT）服務。

配合中央環境部政策，114年元旦起實施「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」法規，旅宿業者將不得提供小於180ml（毫升）的液態盥洗用品（包含洗髮乳、沐浴乳、潤髮乳及乳液）；個人衛生用品（牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、梳子及浴帽）等6項一次性備品也不再主動陳列。

另外，114年逐步推動的還有青年局海外實習計畫，提供18至45歲且設籍、就學或就業於北市青年赴海外知名企業實習機會，領域涵蓋生技、AI（人工智慧）科技、行銷與公共參與等多元面向。（編輯：戴光育）1131227