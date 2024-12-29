手機業者應助回收並防洩個資 2025年元旦上路

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（中央社記者張雄風台北29日電）環境部日前公告訂定手機回收相關規定，明年元旦實施，要求於營業場所內設置廢手機回收設施，並採取適當措施避免洩漏手機個資；同時要求2026年起，手機循環率應達15%以上。

環境部26日公告「應執行廢行動電話回收、循環服務與標示分類回收標誌之業者範圍及其他應遵行事項」，針對2026年1月1日以後製造、輸入的手機需標示分類回收標誌，且要求手機品牌及販售業者協助負起回收責任。公告將於明年1月1日實施。

環境部表示，智慧型手機年年推陳出新，台灣年銷售約500萬支手機，手機零件含許多化學元素，回收能減少大量新材料開採及減少碳排，但國內目前回收率僅約12%；此次公告除要求於營業場所內設置廢手機回收設施，並於出入口標示回收方式、採適當銷毀或防範措施，避免洩漏手機個資、提供消費者回收廢手機優惠等。

另外，環境部說明，為了讓手機回收行動能持續推進，且納入手機回收及手機租賃、舊機買回或維修等服務，提倡手機回收及循環使用，自2026年起，相關業者應提報前一年度手機循環率年度執行成果報告，要求循環率應達15%以上，若未達成，應提改善計畫，隔年仍未達成，將依資源回收再利用法規定，處新台幣3萬至15萬元罰鍰。

手機循環率的計算方式，指針對行動電話製造業、輸入業採共同回收組織提報者，（該年度回收及循環服務總數量/前3年營業量平均）乘以100%。（編輯：張雅淨）1131229