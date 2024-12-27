台南健康大禮包3大項重要措施 114年元旦上線

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市長黃偉哲今天宣布，「台南健康大禮包」民國114年元旦上線，涵蓋婚後孕前健康檢查、新罹癌者生育力保存、擴大公費癌症篩檢與成人預防保健服務對象等3項重要措施。

黃偉哲今天在「台南健康大禮包．幸福健康攏總包」記者會指出，透過新推出健康大禮包，盼能對症下藥，讓晚婚、晚生民眾藉由孕前健康檢查，保有健康體質成功生育下一代。

在癌症篩檢服務方面，黃偉哲表示，年過40歲要多留意自我身心狀況，即使癌症治療和藥物治療發展大幅進步，但仍是相當大折磨，提早發現才能適時因應治療，防患未然更能擁有健康身體。

市府新聞稿指出，台南市114年1月1日起推出3項重要措施，包括「助您好孕-生育力保存補助」、「婚後孕前健康檢查補助」以及「擴大癌症篩檢及成人預防保健」等。

在生育力保存補助方面，限定40歲以下癌症患者（本人或配偶設籍台南市6個月以上），由專科醫師認定因新罹癌須治療而影響生育功能者，提供凍卵或凍精經費補助，凍卵最高補助新台幣2萬元，凍精最高3000元。

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而婚後孕前健康檢查補助則規定，未曾生育第一胎且其中一方設籍台南市已婚夫妻，提供婚後孕前健康檢查補助，檢查項目包含血液常規、尿液常規、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、德國麻疹抗體（女性）、精液分析（男性）。夫妻雙方須同時提出申請，女性最高補助1000元，男性最高500元。

在癌症篩檢部分，以肺癌、乳癌、子宮頸癌與大腸癌為主要篩檢標的，且每項檢查各有不同資格與條件；成人預防保健服務範圍下修至30至39歲，提供每5年1次服務，且新增45至74歲實施終身一次胃癌篩檢。（編輯：龍柏安）1131227