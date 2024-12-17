創新板明年1/6全面升級 取消合格投資人限制

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）為建構台灣成為亞洲資產管理中心，台灣證券交易所推動創新板改版升級，包括取消合格投資人限制等，證交所今天宣布相關規章修訂已獲主管機關同意，明年1月6日起實施。

證交所今天表示，創新板此次改版升級，主要聚焦取消合格投資人限制、提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境，以及強化投資人權益保障等4大主軸，配合修訂營業細則、上市審查準則等10餘部規章，已於12月16日獲主管機關同意，公告自明年1月6日起實施。

證交所董事長林修銘日前表示，過去創新板最大問題就是流動性；此次升級改版，取消創新板合格投資人限制，改採行一般板的交易制度，讓創新板的合格投資人從原本約30萬戶，放寬到全市場約1300萬戶投資人，進入門檻大幅降低。

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另一方面，創新板2.0也提升創新性審查嚴謹度，訂定證交所受理申請創新板上市案件後，應委請7名專家出具創新性審查意見，須經5名以上專家表示同意，始符合創新性審查條件；申請公司也可於送件前申請創新性審查。

林修銘表示，目前台灣上市公司的本益比（PE）約22倍，相較其他國際交易市場名列前茅。未來創新板2.0不只是扶植台灣新經濟產業，讓原本想到國外掛牌的新創公司留在台灣，也希望能吸引更多亞洲新創公司選擇到台灣掛牌。（編輯：張良知）1131217