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林修銘：變動加劇是新常態 證交所穩步拚市值前10強

2024/11/20 10:28
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（中央社記者曾仁凱台北20日電）近期台股上下波動劇烈，證交所董事長林修銘表示，市場變動加劇是新常態，正是強化競爭優勢的重要時機，將持續推動優質企業上市、健全交易機制、提升市場流動性和資訊透明度，並吸引外資和強化投資人信心，全力朝全球市值前10大交易所目標邁進。

林修銘接受Yahoo Finance Invest Asia 2024專訪，暢談證交所未來挑戰與優勢，他表示，雖然最近台股面臨外資賣超，但國內投資信心依然穩固，在機構投資人及散戶買盤支撐下，迅速反彈回升，充分展現台股韌性。

他表示，隨著市場快速增長，投資人參與度創新高，累計開戶人數從2022年7月底的1229萬人，目前已突破1300萬人，占比超過全台總人口數55%；日均成交值也從2019年的新台幣1200億元，大幅增至今年的4200億元，增長顯著。

林修銘提到，台灣是AI技術崛起的重要受惠者，發展電子產業有悠久歷史，是許多重要科技產品與半導體的主要生產基地，對全球經濟的穩定與發展產生關鍵作用。尤其在新冠疫情後，全球供應鏈重組，更凸顯台股的產業角色與投資價值，這也是台灣證交所與其他國際交易所競爭的主要優勢之一。

惟為分散產業過度集中風險，證交所積極打造多元產業聚落，2021年設立「台灣創新板」，引導投資人重視企業未來成長性與發展，協助具前瞻性、創新性及市場性的新興產業盡早進入資本市場。

證交所2023年再新增上市公司產業類別，推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，期望透過台灣固有科技產業優勢，扶植生技醫療、數位雲端及綠能環保等新興產業。

證交所正與主管機關合作，推出主動式ETF、被動式多資產ETF、REITs及跨境ETF等新商品，加強市場產品多元化。另外也積極展開國際合作方面，希望提升台灣在全球資本市場的地位。

截至10月底，台股市值達73兆元，最新全球排名上升至第12位，接下來希望穩步朝全球市值前10大交易所目標邁進。（編輯：林家嫻）1131120

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