全國技能檢定有外語輔助 114年再增7個職類

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）勞動部民國108年起推動全國技能檢定試題加列外語輔助，提供新住民、僑外生及移工參加技檢，明年起除原本32個職類外，將再新增7個職類，包含中、西餐烹調、配電線路等。

新住民、僑外生及移工報考技能檢定，可能礙於中文閱讀能力，導致無法順利通過技能檢定學科測試，勞動部從民國108年起推動技能檢定試題加列外語輔助，如今已有32個職類適用，包含起重機、手工電銲、室內裝修、園藝等。

為讓更多新住民、僑外生及中階技術移工等報考技能檢定不受中文閱讀所苦，勞動部勞動力發展署職能標準及技能檢定組副組長陳明山今天說，明年將再增加7職類包含「中餐烹調」、「西餐烹調」、「食物製備」、 「配電線路裝修」、「配電電纜裝修」、「輸電地下電纜裝修」及「輸電架空線路裝修」，提供學科試題併列外語，包含英語、泰語、越南語、印尼語等4國語言輔助。

陳明山表示，這7職類主要是配合中央目的主管機關衛福部、經濟部需求所增列，盼能對這7職類的產業能有所助益。

根據統計，勞動部推動技能檢定試題加列外語輔助，每年申請外語輔助人次逐年升高，110年有2029人次、111年有2152人次、112年則有4073人次，陳明山表示，申請最多的職類以起重機、堆高機最多，申請外語則是以越南語明顯較多。（編輯：陳政偉）1131217