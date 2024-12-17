自動查驗通關對象放寬 114年起滿10歲、身高120公分以上可使用

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（中央社記者吳睿騏桃園機場17日電）移民署今天表示，自動查驗通關明年將擴大使用對象，移民署長鐘景琨說，未來國人只要年滿10歲、身高120公分以上，持晶片護照就可使用新世代e-Gate，最快10秒就可通關。

移民署國境事務大隊下午發布新聞稿表示，依現行規定，中華民國國民申請使用自動查驗通關系統（e-Gate）需年滿12歲，且身高140公分以上，為了讓更多國人享受e-Gate的便利性，移民署表示，將調降申請使用年齡至10歲，身高也下修為120公分，預計明年1月1日起實施。

移民署指出，因應入出國及移民法新制，從明年1月1日起，無戶籍國民也比照國人，只要年滿10歲、身高120公分以上，持有中華民國有效晶片護照，就可以申請使用e-Gate。

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為提供旅客更好的出入境服務，移民署說，正積極推動新世代e-Gate建置工程，桃園國際機場將於今年底完成49座，另已規劃明年在高雄、松山、台中等機場，以及興建中的金門水頭港旅客服務中心再建置27座，屆時舊型e-Gate將全數汰除，讓民眾感受快速有感的通關效率。

移民署表示，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一功能，可在閘道內錄存臉部影像，或選擇加上擷取指紋，即可同步完成註冊及通關，歡迎符合使用條件的國人，一起體驗新穎科技所帶來的快速通關服務。（編輯：李錫璋）1131217