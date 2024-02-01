出國快速通關失敗 領務局：護照照片別修太多以免機器無法比對

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（中央社記者葉素萍台北1日電）春節假期是出國高峰，外交部領事事務局副局長陳尚友說，最近常有民眾反映使用e-Gate快速通關失敗，進一步了解狀況是，晶片沒有問題，但民眾申辦護照時，照片修得太多，使機器比對不符。

外交部今天舉行例行新聞說明會，外交部領事事務局副局長陳尚友業務簡報。

他說，很多民眾到桃園國際機場利用快速通關e-Gate出國，但最近常有民眾反映，使用e-Gate快速通關時，不被接受，後來了解的情況是，晶片沒有問題、護照製作沒問題，真正問題是，「申辦護照時，照片修太多、太美化了」，所以機器截取持照人的臉部特徵時，比對不起來，機器無法接受，變成「不快速通關」，造成出國的不方便。

陳尚友呼籲民眾，若要申辦護照，不要太美化照片。

農曆春節是出國高峰，陳尚友提醒，有出國旅遊計畫的民眾，要注意護照效期是否還在6個月以內，若不在6個月以內，建議及早申辦。

下週就是春節連假，陳尚友表示，2月8日以後外交部領事事務與外交部4個辦事處都沒有對外開放，若需要領取護照的民眾，一定要在2月7日晚上8時前領照；此外，外交部有提供護照急件服務，若民眾在2月6日下午5時之前提出申請，可以在1天內將護照製作完畢，趕在2月7日晚上8時前發照。

陳尚友說，雖然過年期間領事事務局與4個辦事處沒有對外開放，但在桃園國際機場還有辦事處，這也是外交部的緊急聯絡中心，全年無休、24小時有人輪值，代表外交部為民服務不打烊，假設民眾有需要，旅外期間發生急難事件，可用專線電話跟緊急聯絡中心聯絡0800-085-095（諧音你幫我你救我），另一個專線800-0885-0885，包括美加、日本、韓國等全世界22個國家地區可以免付費使用。（編輯：翟思嘉）1130201