更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

Google春節熱搜航班目的地 日本上榜5城市最多

2024/1/31 10:04（1/31 10:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為日本航班在台北松山機場起降。（中央社檔案照片）
圖為日本航班在台北松山機場起降。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北31日電）Google台灣今天公布台灣網友2024年春節期間出發熱搜航班10大目的地排行榜，日本共有5座城市上榜，包括第1名東京、第2名大阪、第4名札幌、第5名福岡、第10名沖繩，相較去年4座多了福岡，顯示台灣網友依舊最愛在春節期間造訪日本。

其他入列春節期間出發（2024年2月5日至14日）熱搜航班目的地的城市，包括第3名泰國曼谷、第6名澳洲雪梨、第7名泰國清邁、第8名新加坡、第9名韓國首爾。

（圖取自Google台灣部落格網頁taiwan.googleblog.com）
（圖取自Google台灣部落格網頁taiwan.googleblog.com）

另外，Google透過旅遊趨勢探索工具發現，去年春節以台灣為目的地進行機票、飯店搜尋的海外遊客，除了最多來自鄰近的日本、香港、新加坡等地，來自美國、加拿大的旅客也對春節期間造訪台灣有高度興趣。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格發文指出，年節前後許多民眾會到傳統市場採買年貨，觀察去年春節期間Google地圖上10大熱搜的傳統市場，台北和台中各有3處上榜，而高雄、新竹、基隆、台南分別有1處市場上榜。

林雅芳表示，去年春節期間熱搜傳統市場第1、2名的台中市公有第二零售市場和台北南門市場，屬於複合型觀光市場，不僅有傳統菜肉魚販，也有美食街、傳統雜貨店鋪，成為農曆年節期間的熱門市場。

林雅芳特別提到第7名的新竹東門市場，近幾年從百年歷史的傳統市場轉型，運用地方創生場所再造的力量，轉型成複合型的青年文創基地，吸引許多文青店鋪、風格美食進駐，也成為Google地圖熱搜的年節市場。（編輯：楊蘭軒）1130131

（圖取自Google台灣部落格網頁taiwan.googleblog.com）
（圖取自Google台灣部落格網頁taiwan.googleblog.com）
延伸閱讀
因應寒假春節出國潮 昇恆昌打造桃機美食得來速出國怕遇罷工買旅遊不便險就OK？產險：2關鍵情況不賠COVID-19死亡創4個月新高 機場港埠發放快篩至2月底林業署推薦龍吟瀑布等走春好去處 太平山拉拉山入園還能拿紅包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63