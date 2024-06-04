移民署：桃機19座新世代e-Gate啟用 通關效能升級

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（中央社記者吳睿騏桃園機場4日電）移民署為提供旅客優質通關體驗，加速更新現有自動查驗通關系統，桃機第1階段19座新世代e-Gate汰換更新工程已完成，第2階段工程6月3日至8月1日間進行，將再建置24座。

移民署國境事務大隊今天發布新聞稿表示，移民署從民國100年開始，在全國主要機場及港口啟用自動查驗通關系統（e-Gate），至今已超過1億人次使用，112年起規劃陸續汰換並建置新世代e-Gate。

國境事務大隊指出，為提供更優質的通關體驗，桃園國際機場第一及第二航廈，第1階段19座新世代e-Gate建置工程已完成並在5月30日開放旅客體驗，最新第4代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一，以及支援多國語言模式等功能，通關效能再升級。

國境事務大隊說，第2階段更新工程，6月3日至8月1日間於桃機場2航廈入出境大廳分階段陸續進行，將再建置24座新世代e-Gate，施工區域將以圍籬區隔，旅客入出境動線不受影響，桃機舊型e-Gate將於113年全數汰換完畢，全國其他機場港口則將於明年陸續汰換建置。

國境事務大隊提醒民眾，新世代e-Gate適用晶片護照全面採用國際民航組織規範標準，民眾可於護照效期屆滿前，向外交部領事事務局或相關單位申請換發晶片護照，以便使用e-Gate，持用有效非晶片護照的旅客，則可由人工查驗櫃檯提供服務。

國境事務大隊表示，桃機近日榮獲2024年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名殊榮，新世代e-Gate今年將於桃機全面上線，大幅提升查驗通關效能，希望能帶給旅客更優質的通關體驗，移民署將兼顧國境安全及提升旅客通關效率，提升桃機全球最佳機場排名及競爭力。（編輯：李錫璋）1130604