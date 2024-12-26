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台南市114年上路新制 涵蓋交通、醫療及建築等面向

2024/12/26 13:23
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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市政府今天公布台南市民國114年新制，涵蓋婚後孕前健康檢查補助、凍卵（精）補助、醫療相關人員通報登革熱獎勵、及開放騎樓原則可停放機慢車等。

台南市政府指出，台南市騎樓114年1月起開放停放機慢車，但須保留1.5公尺寬行人通道及出入空間；這項新制採「原則開放、例外禁止」，騎樓空間所有權人若不願開放，可申請禁止停放機慢車。

在醫療衛生方面，台南市明年實施「台南市政府登革熱防治中心醫療相關人員登革熱通報獎勵計畫」，串聯診所、藥局、檢驗所等醫事人員，將登革熱疑似症狀個案轉介至NS1合約院所或衛生所通報。

因應少子化，台南市除發放生育津貼，明年將推出婚後孕前健康檢查補助，只要已婚配偶其中一方設籍台南市且未曾生育第1胎，可申請孕前健檢補助，減輕新婚夫妻經濟負擔。40歲以下有意願生育新罹癌市民，也提供凍卵（精）經費補助。

此外，市府修正「台南市公共圖書館使用及管理辦法」，明年元月實施，借閱人逾期1年以上未歸還圖書資料者視為遺失，經機關通知借閱人於一定期限內償還或賠償，屆期未履行者，視情形依行政執行法及相關規定移送強制執行。

至於建築工程，台南市「建築工程深開挖管理」新制上路，凡是地下層開挖深度達9公尺或2層以上工程，市府將委託第三方公正單位採三階段稽查勘驗。（編輯：李淑華）1131226

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