加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
登革熱
新聞專題
登革熱2/300
首頁 / 國際

馬尼拉登革熱肆虐 1個社區懸賞抓蚊子換獎金

2025/2/19 22:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬尼拉19日綜合外電報導）菲律賓登革熱病例激增，地方官員祭出防疫妙招。大馬尼拉地區1個社區居民今天排隊領取獎金，每5隻蚊子無論死活，獎金1披索（新台幣0.54元）。

大馬尼拉社區阿迪申奚爾斯（Addition Hills）地方官員塞納爾（Carlito Cernal）說，他發起的這個提高意識計畫如果與當地的清潔工作相結合，將對遏制登革熱的傳播產生「巨大影響」。

接受法新社採訪的菲律賓衛生官員和專家不太相信這個說法，但居民的熱情高漲，他們帶著裝滿傳播登革熱病媒蚊的桶子、杯子和其他容器，在社區活動中心換取現金。

社區居民坎達蘇阿（Iluminado Candasua）將3隻活的蚊子放在1個密封的塑膠杯中，地方官員清點後，將其轉移到所謂的死亡室，也就是1台玻璃密封的紫外線機器中。

坎達蘇阿告訴法新社：「捕捉蚊子非常困難。」並解釋他如何策略性地選擇一個光線昏暗的消防站，在那裡他用杯子捕捉停靠在牆上的蚊子。

google news透過 Google News追蹤中央社

坎達蘇阿說，他努力賺到的1披索，他將把它放進撲滿，用來買手機給孩子。

世界衛生組織將菲律賓列為2023年西太平洋地區受登革熱影響最嚴重的國家，當年有16萬7355人染疫和575人死亡。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1140219

#登革熱
#菲律賓
#世界衛生組織
#馬尼拉
登革熱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台南今年首例登革熱境外移入 高雄就醫確診
18
更多編輯台推薦新聞：