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高市增登革熱境外移入 仲介拒為移工付費採檢挨罰

2025/3/21 17:52（3/22 08:58 更新）
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高雄19日新增一例登革熱境外移入確診個案，個案為20多歲印尼籍女性移工；仲介人員因需付費為由拒絕看診採檢離院挨罰。（中央社檔案照片）
高雄19日新增一例登革熱境外移入確診個案，個案為20多歲印尼籍女性移工；仲介人員因需付費為由拒絕看診採檢離院挨罰。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄19日新增1例登革熱境外移入確診個案，個案為20多歲印尼籍女性移工。高市衛生局表示，仲介人員以需付費為由，拒絕看診採檢離院，因妨礙防疫將依法處辦，最高罰1萬5000元。

衛生局今天發布新聞稿表示，確診個案16日自印尼入境，隔日出現發燒症狀，18日到醫院體檢時，院方發現個案發燒轉急診治療，但仲介人員以「需付費」為由拒絕看診採檢，辦理退掛號離院，遲至19日才帶這名移工至醫院體檢，經檢驗登革熱NS1快篩陽性、PCR陽性（第3型），為高雄市今年第3例境外移入確診個案。

衛生局表示，市府防疫團隊於接獲此個案後，立即啟動緊急防治工作，針對個案居住地及活動地周邊進行孳生源檢查、緊急噴藥及環境整頓，嚴防疫情擴散。

針對此案陪同仲介明知個案出現發燒症狀，卻以「需付費」為由（含掛號費等），拒絕為發燒外勞墊付就醫費用，將個案帶離後也未即時通報衛生單位及即時妥善安排個案就醫採檢，影響國際移工醫療平權及防疫工作，衛生局將依「傳染病防治法」相關規定查辦。

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衛生局說明，高雄市在民國112年公告相關規範，要求國際移工集中住宿地點負責人、管理人或所有人，若發現移工身體有符合規定不適症狀，應於24小時內通報所在地衛生所。未依規定通報，衛生局將依「傳染病防治法」第70條，裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

衛生局呼籲，高雄市目前有554家登革熱合約院所提供公費登革熱NS1快篩，民眾如出現疑似症狀請速就醫，告知醫師活動史、旅遊史，若出現任一登革熱疑似症狀均可進行登革熱快篩；提醒各級醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史），發現疑似個案儘速通報衛生單位。（編輯：謝雅竹）1140321

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