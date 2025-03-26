台南發表登革熱虛擬實境課程 遊戲中推防疫教育

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市教育局今天發表結合虛擬實境（VR）技術開發的登革熱防治互動數位課程，學生可透過這套系統在沉浸式環境中，以遊戲方式深入學習正確登革熱防疫知識。

台南市政府教育局今天在安南區和順國中舉辦「登革熱防治VR互動數位課程發表記者會」，由台南市政府秘書長方進呈、教育局長鄭新輝，以及和順國中蚊實驗社團學生示範體驗這項嶄新VR課程。

方進呈致詞表示，2024年在市民、各單位及學校共同努力下，台南市成功達成登革熱本土病例「零」的佳績，校園防疫教育是防疫策略關鍵所在。

方進呈指出，此次教育局與和順國中、國衛院國家蚊媒中心合作，由艾索普數位設計公司開發VR課程，透過虛擬實境技術，模擬真實生活場景，讓學生學習如何發現及清除孳生源。課程設計生動有趣，參與者可在沉浸式環境中實際操作，將理論轉化為實際行動。

鄭新輝表示，此次登革熱防疫課程是科技與教育結合實例，學生透過佩戴虛擬實境眼鏡，可進入模擬場景親身體驗如何辨識蚊子孳生的危險區域，並學習清除方法。創新學習方式有助提升學生防疫意識，深化對登革熱防治認知。

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和順國中校長杜俊興表示，氣候變遷與全球暖化日益加劇，登革熱威脅也與日俱增，傳統防疫教育方式可能較難吸引學生及公眾注意，透過虛擬實境技術為學生打造全新學習模式，對提升防疫量能有正面幫助。

教育局補充，今天起到4月25日在「因雄崛起」線上學習平台（https://adl.edu.tw/hero/），另有舉辦「防蚊總動員」魔王賽事，藉由遊戲激勵學生主動學習登革熱防疫相關知識，透過推動VR課程及賽事活動雙管齊下，鼓勵學生實踐防疫知識。（編輯：張雅淨）1140326