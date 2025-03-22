白天全台回暖高溫23至26度 西半部溫差逾10度
2025/3/22 08:02（3/22 12:53 更新）
（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象署觀測，今天清晨輻冷卻影響，各地氣溫偏低，平地最冷是新竹關西攝氏5.2度，氣象署預報，白天全台回暖舒適，西部注意溫差逾10度。
氣象署清晨發布15縣市低溫特報
，橙色燈號（非常寒冷）為新竹縣，有6度以下氣溫的機率；黃色燈號（寒冷）區域包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫機率。
低溫燈號小百科
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。
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氣象署觀測，清晨受輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部低溫多半在約10到13度，局部空曠地區及近山區平地更低，最冷是關西5.2度，其次是新竹峨眉6.4度、桃園大溪6.8度、新竹寶山6.9度。
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氣象署說，白天各地都是晴朗可見陽光的好天氣，氣溫持續回升，各地高溫可達23至26度左右，溫暖舒適，西半部溫差達10度。
氣象署預測，明天清晨也會有輻射冷卻低溫，白天比今天更回暖，24至27日低溫回升，高溫可達30度左右，溫差仍大；28日鋒面通過天氣轉為不穩定，各地有陣雨，並有冷空氣南下。（編輯：郭諭儒）1140322
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