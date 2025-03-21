南投國姓鹿神祭29日登場 盛大結合鄉運、鹿茸宴

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）養鹿是南投縣國姓鄉重要產業，為表達客家子弟敬天謝地，國姓鄉公所29日辦「鹿神祭」，展現鹿茸產業及客家文化精髓，今年特別盛大結合全鄉運動會，還有晚宴品嚐鹿茸入菜。

國姓鄉鹿神祭產業文化活動暨第42屆全鄉運動會29日在北山國民中學登場，鄉公所今天宣傳活動包含鹿神遶境及創意踩街、鹿神安座及祭典、鹿茸餐晚宴、鄉運競賽及市集、優良鹿場頒獎、國姓特色農產品及咖啡展售等，鄉公所歡迎遊客體驗客家文化。

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國姓鄉長邱美玲表示，國姓有超過百年水鹿飼養歷史，被稱為「台灣水鹿原鄉」，鹿神祭象徵感恩水鹿產業，也是推廣在地產業重要平台。今年鹿神祭結合全鄉運動會，包含田徑賽、球賽及趣味競賽等共23項，集結鄉內13村、12校近800名選手競技。

邱美玲說，鹿茸可泡酒、磨粉能入菜，為讓鹿茸結合日常飲食，鄉公所攜手南投縣烹飪商業同業公會推鹿茸養生宴，50桌全被訂完，在地鹿農熱情提供200台兩生鮮鹿茸當摸彩品，最大獎為16台兩鹿茸有3份，晚宴還有藝人陳孟賢與李子森等演出。（編輯：李明宗）1140321

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