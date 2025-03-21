台灣首辦「寶寶交響樂」 嬰幼兒自在動開心聽

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）台灣第一個為孩子設計的MUZIKids兒童古典音樂節，去年首度舉行2天16場音樂會，吸引近萬名親子觀眾共同參與，今年將舉辦第2屆；其中首辦的「寶寶的交響樂」音樂會專為0到3歲嬰幼兒設計，要讓孩子自在動、開心聽。

MUZIKids兒童古典音樂節創辦人，同時也是古典音樂媒體「MUZIK」的董事長孫家璁今天在記者會上表示，是家長的回饋讓他下定決心要繼續做下去，「有一個國小三年級的學生聽完50分鐘的音樂會，跟父母親說下次他想聽兩小時的音樂會。

孫家璁說，不要小看小朋友的感受力，「只要是好的音樂，一定會有自己的收穫。」

今年受邀參與音樂節節目團隊，包括指揮張尹芳指揮台北愛樂管弦樂團帶來「寶寶的交響樂」音樂會，「彼得與狼」經典交響音樂會及「貓貓祕境與神奇的山」兒童繪本音樂會。米特薩克斯風重奏團將帶來「薩克歷險記：表演廳的秘密」，為觀眾深入淺出介紹劇場禮儀。

微光古樂集「小小淑女紳士養成記」則以法國路易十四的宮廷秘密帶出巴洛克音樂；台北打擊樂團推出「擁抱海洋」音樂會，透過現場與大小觀眾互動製造海的聲響，聆聽海的情緒轉變；藝心弦樂四重奏則以「弦樂奇幻王國」音樂會為親子觀眾介紹樂器，所有安排都希望達到「小孩很開心，大人不無聊」。

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孫家璁表示，這個音樂節針對孩童設計3大特點，包括每場演出不超過1小時，讓孩子們可以集中專注力；孩子有任何狀況都可以隨時進出座位，家長不用擔心小孩哭鬧很丟臉。除此之外，現場也會安排說書人進行友善的「導聆互動」，讓親子都能夠在完全無壓力的環境中，培養對古典樂與美學的想像力。

「2025 MUZIKids兒童古典音樂節」將於7月11日到13日暑假登場，地點在台灣戲曲中心。今年除了在大表演廳與小表演廳各安排3天演出之外，還會在台灣音樂館及戶外廣場舉辦多場的免費音樂會，週末兩天也會有親子友善市集。（編輯：陳政偉）1140321