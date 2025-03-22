清明連假前A型、O型血告急 捐血中心籲踴躍挽袖

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）再2週就是清明連假，目前全台血庫平均存量僅6.6天，落在偏低水位，尤其A型、O型血吃緊。趁今天好天氣，捐血中心呼籲民眾出遊或返家前踴躍挽袖，盼連假前衝到安全庫存量。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用6.6天，其中A型、O型均偏低，各剩5.7天、6.2天，B型、AB庫存量則為正常。

各地區中，只有新竹中心7.9天正常，但台北中心6.6天、台中中心5.5天、高雄中心7天都偏低。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏告訴中央社記者，最近白天天氣溫暖，捐血跟用血量都有改善，平常希望庫存量能維持在7天左右，然而再過2週就是清明連假，盼在連假前把庫存衝到8天，讓連假期間的供血無虞。

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此外，捐血中心提醒，日前於社群中大量流傳為鼓勵捐血而辦理捐血次數回饋活動，民眾提供捐血紀錄證明單並私訊後可獲得現金獎勵，「此為詐騙」，台灣所有的醫療用血都是民眾自願無償捐血而來，每場捐血活動的辦理如有主辦單位提供紀念品，亦均為現場發送，並無事後以私訊方式獲取獎勵，請民眾別受騙上當。

捐血中心特別強調，捐血紀錄證明單上有捐血人的姓名、生日及身分證號碼等機密個資，請保護好自己的個人資料，切勿輕易提供，以免被盜用資料。（編輯：方沛清）1140322