青年海外圓夢計畫 簡章預計114年1/23公布

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（中央社記者陳至中台北26日電）行政院規劃青年海外圓夢計畫，教育部次長葉丙成今天說，簡章預計民國114年1月23日公布，包含2大管道，一是讓青年提案、專家協助孵化；另一則是由部會幫忙開拓海外機會。

立法院教育及文化委員會今天審議教育部預算，中國國民黨籍立委萬美玲提案指出，青年海外圓夢計畫採逐年編列，總經費達100億元，教育部於114年先編列10億元。

然而萬美玲質疑，如此龐大的計畫，至今沒有詳細的內容，且恐與現有的海外志工、壯遊體驗等計畫重疊。另外包括國民黨籍林倩綺、洪孟楷、葛如鈞、柯志恩，以及民主進步黨籍立委陳培瑜、張雅琳、陳秀寶、伍麗華等人也都關心此議題。

對此，教育部次長葉丙成表示，青年海外圓夢計畫是總統賴清德的重要政見，教育部已經擬好簡章，近期將透過多場焦點座談，收集青年、家長的意見，修改後預計114年1月23日召開記者會公布。

葉丙成表示，目前規劃有兩大管道，一是青年自己帶著夢想投件，政府安排外部委員擔任導師，一起將夢想孵化出來，並提供經費圓夢。

另一個路線是由部會協助開拓海外機會，再讓青年申請面試。葉丙成說，有一些國際重要的組織，政府單位才有條件去談，目前已經談好500多個名額，將公告於網路上。

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葉丙成強調，圓夢基金主要是資助機票和必要的生活費，不是要讓青年吃喝玩樂。且和青年發展署現有計畫都有區隔，例如現行海外志工是一年100隊、一隊補助20萬元，規模較小、時間較短。壯遊體驗則是在國內，不能到海外。

萬美玲和葛如鈞隨後表態，支持政府協助青年圓夢，但這畢竟涉及龐大的經費，提醒教育部要確保有足夠的人力和量能，完善配套細節，確保政策執行順暢。（編輯：李亨山）1131226