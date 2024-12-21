AI時代教育新思維 葉丙成：積極調整以培養人才

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）行政院中部聯合服務中心今天在台中惠文高中舉行「AI時代的教育新思維」講座，教育部政務次長葉丙成表示，隨著AI技術快速發展，教育領域須積極調整，培養具備競爭力的人才。

為探討在人工智慧（AI）時代背景下的教育轉型與創新，行政院中部聯合服務中心、台中市教育局及台中市深耕教育發展協會，在惠文高中舉辦「AI時代的教育新思維」講座，探討未來教育方向。

葉丙成應邀主講，從政策與實務操作角度，深入分析AI技術如何在教育領域發揮作用，並強調AI對教學方法、學習評估以及教育資源配置的重大影響。他表示，隨著AI技術的快速發展，教育領域必須積極調整，以培養具備未來競爭力的人才。

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出席今天講座者除有教育部政務次長張廖萬堅、行政院中辦執行長莊競程等。還有來自台中高工、東勢高工、惠文高中、大甲高工等校代表，會中也分享他們在校園中推動AI教育的經驗，並針對如何在實際教學中有效融合AI技術交流。

台中市深耕教育發展協會理事長張綉芳表示，將深耕教育做教育的園丁，厚植未來做學校跟家長的橋梁，網路時代發達，人與人之間缺少溫度，舉辦講座增進距離，幫第一線教育人員加油打氣，未來繼續加強與各界合作，共同推動教育創新，培育符合未來需求的學生。（編輯：郭諭儒）1131221