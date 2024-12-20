葉丙成：3加2新五專升學減壓 技高生有最多選擇

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（中央社記者陳至中台北20日電）教育部長鄭英耀今年5月上任時，拋出「3加2」新五專模式，一度引起各界熱議。教育部次長葉丙成今天說，「3加2」減輕升學壓力，且讓技術型高中的孩子擁有最多的選擇。

技術型高中（高職、五專）學生人數近年大幅減少，使技職體系感受不小的危機。鄭英耀提及的解方包括「3加2新五專模式」，以類似「雙聯學位」的方式，專1到3年級在高職，專4、專5則由科大負責。

這個構想在學界引發熱烈討論，尤其是讀完「3加2」取得的是「副學士」，與一般讀完大學4年的學士學位還是有差異，對學生的吸引力難以評估。

教育部次長葉丙成今天出席第20屆技職之光頒獎典禮，致詞時提到，台灣近30年的學生，一直被升學主義壓得很死，高職學生也一樣要考科技大學、準備統一入學測驗，又要兼顧技術的培養，變得很辛苦。

葉丙成表示，「3加2」讓技職有更大的彈性和空間，高職生畢業後保送科大，免除升學的壓力，可以更專注技能學習。高職老師也會因此成為全台灣最幸福的老師，有更多空間推動開創性的教學。

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葉丙成表示，「3加2」會讓學生有最多的選擇，取得副學士後可以先工作，也可再「加2」取得科大的學士學位，甚至是「加N」半工半讀或其他多元形式。教育部也希望透過這項政策，讓孩子有更多的空間和彈性。

葉丙成也提到，近年他在台灣大學電機系指導的學生，有越來越多來自技職。他發現技職學生有一大優點，遇到問題的時候不太會找理由、找藉口，而是會想辦法解決，並把找尋答案的過程當成一個好玩的挑戰。這樣的特質，便是AI（人工智慧）時代最需要的人才。（編輯：陳政偉）1131220