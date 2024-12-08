慈濟國際青年永續年會 分享自身探索及社會學習

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（中央社記者張雄風台北8日電）慈濟基金會今天舉辦國際青年永續年會，成果包含台灣偏鄉服務、難民關懷計畫等；現場慈濟青年團隊藉由開放工作坊型態，分享如何透過自身探索以及參與社會學習達到青年賦權。

慈濟基金會舉辦第3屆慈濟國際青年永續年會，這屆主軸為「改變世界，我願意！Changing the world, I'm in!」。

教育部政務次長葉丙成在會中表示，AI已逐漸成為現代生活不可或缺的一環，家長不必抱持著要求孩子追求穩定工作的想法，應該教育出「自學快、問問題、瞭解人、敢創新、敢抉擇」的青年特質，才能與世界接軌。

葉丙成說，企業老闆朋友們心目中的人才，就是好奇肯學、察言觀色、辦事牢靠、誠正信實，也呼籲所有家長對待孩子的教育觀念「人生不該是比賽，人生看長不看短」。

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慈濟發布新聞稿表示，成果展覽集結慈濟基金會青年整年度的永續成果展現，包含台灣偏鄉服務、國際青年領袖培育計畫、難民關懷計畫、台灣及國際線上伴學、循環輔具維修、國際人文交流、慈善弱勢關懷、醫療義診服務方案等。

慈濟指出，第3屆年會不僅是青年展現自我、交流思想的平台，更是一個激勵行動、促進變革的契機；未來將繼續推動青年賦權計畫，期望透過這些實踐，讓更多青年能夠在全球舞台上發揮影響力，為世界帶來更多的希望與改變。（編輯：管中維）1131208